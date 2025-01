Banche, al via stress test Ue su 96 banche, 13 italiane coinvolte

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 gen. (askanews) – Quasi un centinaio dieuropee sarannonelle nuove simulazioni per valutarne la tenuta di bilancio a ipotetiche situazioni avverse (), in base all’esercizio che l’Autorità bancaria europea (Eba) ha lanciato oggi assieme alla Banca centrale europea. L’Eba sottoporrà alla simulazione 64dell’Unione, di cui 51 facenti parte dell’area euro o sottoposte alla vigilanza unica della Bce e che rappresentano il 75% nell’insieme del settore bancario di Unione europea e Norvegia. Parallelamente, la Bce effettuerà simulazioni analoghe per 45che non fanno parte del 51 del campione Eba, per un totale di 96in questo esercizio. I risultati verranno pubblicati ad inizio agosto. In particolare, spiega l’Rba con un comunicato, lo scenario avverso in base al quale varranno valutate le performance sui parametri di bilancio chiave delleprevedono un calo cumulato del Pil pari al 6,3%, sul periodo che va dal 2025 al 2027.