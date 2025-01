Bergamonews.it - Avvolgente e totalizzante: il “Non detto” di Assembergs affascina i visitatori

Seriate. È un’atmosferaquella che accoglie il visitatore nella sala Carbonari del palazzo comunale a Seriate. La mostra “Non” di Vivekatrascina immediatamente lo spettatore in una dimensione ancestrale, grazie al background sonoro cupo e ipnotico, al segno primitivo delle opere, all’allestimento contrastato di ombra e luce che ne esalta il fascino arcaico.“Non” è un titolo che, appunto, non vuole aggiungere nulla a quello che vediamo. L’artista tiene a condividere questa autenticità mentre ci guida attraverso le sue creature di ferro, di garza, di bronzo, di cera, di legno. Il suo invito è a sentire, cioè ad ascoltare ciò che rimane sospeso, le parole taciute, le storie non raccontate, il significato nascosto nell’ombra laddove le parole non arrivano.