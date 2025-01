Oasport.it - Australian Open 2025: Alcaraz-Djokovic, non solo la supersfida nel martedì di Melbourne. Bolelli/Vavassori a caccia della semifinale

Secondoin arrivo agli, e sarà davvero parecchio il materiale d’uso in questa decima giornata del primo Slam dell’anno è davvero molto ampio. Soprattutto perché a stuzzicare la fantasia dei tifosi aci sarà il quarto di finale più atteso, quello tra Novake Carlos, che non è però l’unico confronto che vedremo sulla Rod Laver Arena quest’oggi.Si partirà, infatti, con il singolare femminile, e con Coco Gauff che testerà le proprie ambizioni di fronte alla spagnola Paula Badosa. Ed è un accoppiamento che storicamente mette l’americana in difficoltà, cosa che è accaduta anche nel 2024, con Badosa a metà tra le difficoltà e la ricerca di una risalita. I precedenti totali sono sul 3-3, ma nel 2024 le due occasioni in cui è stata Gauff a prevalere hanno avuto molto di lottato.