Arriva su Sky Cinema e NOW la nuova storia de «I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare»

Una produzione Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company)Regia di ROAN JOHNSON, MILENA COCOZZA e MARCO TETIProduttore creativo ROAN JOHNSON Con FILIPPO TIMI, LUCIA MASCINO, ALESSANDRO BENVENUTI, ATOS DAVINI, MASSIMO PAGANELLI, MICHELE DI MAURO, ENRICA GUIDI e con MARCO MESSERIcon CORRADO GUZZANTI e con STEFANO FRESIDAè la seconda delle tre nuove storie:La Fusco a caccia della Rusic, Cioni e Govoni da soli a dover risolvere un caso, Pasquali innamorato e un incidente diplomatico che significa guai.Secondo appuntamento in onda, lunedì 20 gennaio, in esclusiva su Skye in streaming solo su NOWIn arrivo su Skyun nuovo appuntamento con IDEL, la collection Sky Original.