Lortica.it - Arezzo, via Fonte Veneziana: l’armadio della vergogna

A due passi dalla chiesa di Santa Croce, in una delle vie che conducono al cuoregiustizia aretina, si erge (anzi, si sporge) un simbolo inaspettato dell’incuria moderna: un armadio ripartilinea, o meglio, ciò che ne resta. Una struttura concepita per interconnettere la tratta telefonica primaria, oggi si presenta come un perfetto esempio di arte contemporanea involontaria.Ecco l’installazione: un’anta che sembra scardinata da mesi, metà infilata in una busta nera da spazzatura – come una sorta di travestimento posticcio – e l’altra metà che riposa beatamente appoggiata al muro. Il tutto, naturalmente, tenuto insieme da nastro adesivo che nemmeno McGyver avrebbe potuto immaginare.Non possiamo fare a meno di apprezzare l’impegno civico di chi, dopo aver rischiato di rimetterci le caviglie inciampandoci sopra, ha pensato bene di “ricollocare” lo sportello contro il muro, come si fa con una bicicletta vecchia abbandonata.