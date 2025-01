Anthony Mackie svela come ha saputo che sarebbe diventato il nuovo Captain America

Leggi su Cinefilos.it

hacheilI Marvel Studios hanno fatto un lavoro fenomenale nel tenere nascosti i più grandi segreti di Avengers: Endgame. Tra questi c’era il momento in cui uno Steve Rogers (Chris Evans) più anziano ha passato il suo scudo a Falcon, Sam Wilson (), investendolo del ruolo di.In The Falcon and the Winter Soldier, è stato rivelato che Sam aveva deciso di non impugnare lo scudo. Ma tutto ciò che è successo con John Walker alla fine gli ha fatto cambiare idea, ovviamente, e l’eroe sarà il prossimo protagonista in: Brave New World.Eccoha scoperto chestato ilCapDurante una recente intervista per promuovere il film,ha riflettuto sul momento in cui ha scoperto chestato il Vendicatore a stelle e strisce del MCU.