Spettacolo.periodicodaily.com - Androgynus, “Grido per Te” – Il Nuovo Singolo e il Viaggio nell’Amore Universale

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Dal 17 gennaio 2025 è in rotazione radiofonica “per te”, ildiestratto dalLP “L’eterno è solo un attimo” realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.Scopri “per te”, ildiche celebra l’amore autenticoDal 17 gennaio 2025 è in rotazione radiofonica “per te”, ildi, estratto dal suo ultimo album “L’eterno è solo un attimo” (Karma Conspiracy/Overdub Recordings). Un progetto che ha visto la luce grazie al sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Questo brano, intenso e profondo, è un invito a riflettere sull’amore autentico, capace di superare ogni barriera.Un Amore Che Trascende i Limiti Umani in “per te” diper te” è una canzone che celebra l’amore come forza, capace di abbattere ogni barriera e di liberare l’intensità dei sentimenti più puri.