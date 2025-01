Laverita.info - Anche Melania lancia il suo bitcoin, ma è sull'ottovolante

Leggi su Laverita.info

La sfida cripto in casa Trump ha assunto toni decisamente inaspettati, con un duello tra il presidente e la First Lady che ha meravigliatoil mercato delle valute digitali nonostante la sua abitudine ai giochi d’artificio. Sabato Donald avevato la sua memecoin, il token $Trump. Un successo clamoroso fino a toccare i 14 miliardi di dollari in poche ore. Un successo sfumato quandohato la sua criptovaluta, il token $