Ancelotti ha deciso, è finita con il Real Madrid

Le ultime notizie relative al tecnico italiano e i blancos, pronti a separarsi. L’annuncio è arrivato in Spagna: il punto della situazioneLa notizia arriva direttamente dalla Spagna: Carloavrebbedi chiudere la propria avventura con ilha, ècon il(LaPresse) – Calciomercato.itLa separazione, come riporta il canale Onda Cero, dovrebbe avvenire al termine della stagione. E’ evidente che il pesante ko contro il Barcellona possa avere influenzato le scelte del tecnico italiano. C’è, comunque, ancora un campionato da portare a termine e la Champions League da giocare al meglio, con l’obiettivo, chiaramente, di vincere, ma poi dovrebbe essere addio.via dal: ecco il sostitutoLe strade di Carloe il, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, sono dunque destinate a separarsi.