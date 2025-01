Superguidatv.it - Amici 2025 verso il serale – Antonia Nocca conquista le Radio: il premio al “miglior inedito radiofonico”

Avanza incontrastato il successo di, che a discapito dei favoriti sui social – Luk3 e Deddé – riceve l’ambitodelle, nella gara dei talenti dileLa 15° puntata domenicale di, trasmessa sulle reti TV e streaming Mediaset il 19 gennaio, segna la messa a rischio degli ultimi classificati al termine delle gare di ballo e canto, e in più il nuovo e grande traguardo raggiunto da.Oltre alla gara tra gli inediti di canto giudicata da Alessandro Cattelan e la gara di ballo giudicata da Rebecca Bianchi tra le altre sfide, la nuova puntata del talent show chiama i cantanti in corsa a sfidarsi al cospetto di una giuria composta dai networkfonici. Lechiamate a coprire, per l’occasione, il ruolo di giudici sono:Zeta,Kiss Kiss,Subasio e RDS.