Alessandro Daffina e Irving Bellotti al timone di Rotschild & Co Italia

Rothschild; Co, parte di uno dei maggiori gruppi indipendenti di servizi finanziari al mondo, annuncia un cambio al vertice per garantire continuità e stabilità.assume il ruolo di amministratore delegato (Ceo), mentre, fondatore della sedena, diventa presidente. Dopo oltre trent’anni di leadership,, che ha guidato la crescita e l’affermazione di Rothschild; Co, mantiene il ruolo di Partner Globale del Gruppo e di membro del consiglio d’amministrazione dell’Ospedale San Raffaele. Come presidente, si concentrerà sulle relazioni strategiche con i clienti e sulle principali opportunità di sviluppo.vanta 30 anni di esperienza in Rothschild; Coe ha operato nel settore del global advisory dal 1995, con un focus su corporate e financial sponsor.