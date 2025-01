Alcaraz-Djokovic a Melbourne l’ottavo atto | lo spagnolo non ha mai battuto il serbo sul cemento

Leggi su Sportface.it

Tempo di quarti di finale ae dubbi su quale sia la sfida più attesa ce ne sono pochi, anzi nessuno. Carlose Novaksi apprestano a mettere in scena giàufficiale della loro rivalità, per la prima volta sulla Rod Laver Arena e in un turno antecedente alla semifinale da quando hanno iniziato ad affrontarsi, a Madrid nell’ormai non troppo vicino 2022. Un qualcosa che d’ora in avanti potrebbe diventare sempre più comune, con ilche in questa sua fase della carriera sceglie minuziosamente i pochi tornei da disputare con ovvie conseguenze sul suo ranking. E la buona notizia è che i tanti appassionati italiani non avranno bisogno di puntare la sveglia nel cuore della notte, anzi. Si giocherà in notturna, come secondo match dalle 09:00 italiane, al termine di Sabalenka-Pavlyuchenkova.