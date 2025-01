Bollicinevip.com - Agrigento celebra il 2025 come capitale della cultura

Leggi su Bollicinevip.com

ilUn evento straordinario per il futuroitaliana con la presenza del Capo dello Stato adha aperto ufficialmente lezioni per il suo annoItaliana, trasformando il Teatro Luigi Pirandello in un simbolorinascitale. La cerimonia inaugurale, che si è svolta ieri alle ore 11, è stata trasmessa in diretta su Rai 3, Rai News 24 e sulla piattaforma RaiPlay, ottenendo un successo di pubblico che ha dimostrato l’enorme interesse per questa importante manifestazione.Sergio Mattarella PH GCIl PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, presente all’evento, ha condiviso un messaggio ricco di significato, sottolineando l’importanzadiversitàle per l’identità del Paese.