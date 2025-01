Puntomagazine.it - Aggressione al Comandante Chiariello: La Polizia Locale di Arzano risponde con determinazione

La comunità si unisce per difendere la sicurezza e il rispetto delle istituzioniUn episodio di violenza ha segnato la giornata di ieri per ladi, quando ilBiagioè stato aggredito durante un intervento nei confronti di un uomo di 50 anni, sospettato di aver rubato un’auto. L’individuo, proveniente da Secondigliano e con un ampio passato criminale, era in compagnia di altre persone al momento del fermo.La situazione si è rapidamente complicata quando, alla richiesta di esibire i documenti, il 50enne ha iniziato a infliggersi ferite, cercando di simulare un’da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, i filmati di sorveglianza hanno smentito le sue affermazioni, dimostrando la verità dei fatti.Durante la colluttazione che è seguita, ilha subito una ferita alla mano, mentre gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo.