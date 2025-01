Gamberorosso.it - A Torino apre la caffetteria letteraria più piccola d’Italia

Inaugurata nelle scenografiche architetture della storica Galleria Subalpina datata 1874, a pochi passi da Palazzo Carignano dove è stato proclamato il Regno, la nuova sede della Libreria Internazionale Luxemburg. Una libreria altrettanto storica, fondata nel 1872 come Libreria Beuf (i Beuf sono stati una importante famiglia di librai di origine francese) e dabottega dellapost-unitaria diventata un punto di riferimento imprescindibile per la cultura torinese, una delle librerie indipendenti più prestigiose e longeve, riconosciuta dalla stampa estera come una delle dieci librerie più belle al mondo. Fino a poco tempo fa era situata 50 metri più avanti nella stessa via Cesare Battisti all’angolo con via Accademia delle Scienze, poi per l’aumento dell’affitto dei locali è stato deciso il trasferimento in uno spazio completamente rinnovato che mantiene l’accesso su via Cesare Battisti, con cinque vetrine, e un altro ingresso con altrettante vetrine affacciate sulla Galleria Subalpina.