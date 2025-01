A Colleferro un monumento dedicato a Willy Monteiro Duarte

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 gennaio 2024 – Questa mattina a, in occasione della “Giornata del Rispetto”, è stato inaugurato ilpresso la Piazza Bianca, in ricordo di, brutalmente assassinato il 6 settembre 2020. L’opera è stata realizzata dall’artista Simona Morelli.“Avrebbe compiuto 26 anni oggi,, e questovuol essere non solo un segno tangibile in sua memoria, ma un punto di partenza chiaro ed evidente – ha dichiarato Alessia Pieretti, consigliera delegata Città metropolitana di Roma Capitale – di un percorso di educazione alla tolleranza e al rispetto, su cui non si può indietreggiare, ma solo progredire. Ciascuno di noi deve agire sempre e comunque travalicando muri e barriere di ogni tipo, soprattutto incontrando e conoscendo l’altro, e avendo una rete di amici, familiari e insegnanti: solo con l’ascolto e il rispetto possiamo progredire, come esseri umani e come società, ed è un messaggio fondamentale soprattutto per le nuove generazioni.