Movieplayer.it - 28 Anni Dopo: il secondo e dimenticato film del franchise è canonico?

Leggi su Movieplayer.it

28 settimanenon vide il coinvolgimento di Danny Boyle e Alex Garland, ma alla luce della nuova trilogia in arrivo è da considerare parte del canone? Il regista Danny Boyle ha recentemente concesso un'intervista a Empire Magazine insieme al co-sceneggiatore di 28, Alex Garland, e al produttore Andrew Macdonald per discutere del prossimo terzo capitolo delhorror-thriller, in uscita nelle sale il 20 giugno. Durante l'intervista per l'ultima edizione cartacea della rivista, il trio ha affrontato il tema se 28 settimane, il sequel di 28 giorniuscito nel 2007, sia da considerarsirispetto alla storia complessiva, dal momento che né Boyle né Garland sono stati coinvolti nel. Garland ha spiegato vagamente il legame delcon il nuovo .