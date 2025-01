Panorama.it - 105 anni fa nasceva Federico Fellini: alcune curiosità sul regista de La Dolce Vita

Eclettico, innovativo e lungimirante. Questi sono i tre aggettivi che descrivono al meglio, riconosciuto nel mondo come il più grandeitaliano di tutti i tempi. Tutti conosconocome, i suoi film e i 4 premi Oscar vinti. Eppure, nonostante la grande fama di questo genio del cinema italiano, ci sono una serie di aneddoti particolari non molto conosciuti. Molti non sanno che, prima di intraprendere la carriera di, grazie anche alla sua passione per i fumetti, si dimostrò da subito un abile disegnatore di vignette e caricature aventi come protagoniste tutte le persone delle quali amava circondarsi. Questa sua passione si trasformò in atto pratico quando, nel 1939, pubblicò delle sue vignette su Marc’Aurelio, un periodico satirico molto in voga durante quegli