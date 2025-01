Juventusnews24.com - Weah Juve, entra e spacca la partita. La gara con il Milan la cambia il suo ingresso e i giornali lo esaltano: le pagelle dell’americano

di RedazionentusNews24in due lacontro il. La svolta arriva grazie al suo: ilocosìTra i migliori in campo in casanel match con ilc’è stato Timothy, autore del secondo e decisivo gol della. L’americanoall’intervallo al posto dell’infortunato Yildiz ein due lacon il suo.Ilo hanno notato e locon voti sopra il 7 in pagella, giustificati non solo dalla già citata rete del 2-0. C’è tanto lavoro da parte dell’ex Lille, primo a portare su il pressing e a suonare la carica nei momenti decisivi.Leggi suntusnews24.com