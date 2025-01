Oasport.it - Volley, Michieletto trascina Trento nel tie-break con Grottazzolina. Milano batte Piacenza, Lanza show a Taranto

Leggi su Oasport.it

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la diciassettesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile.è statata al tie-brek dalla neopromossa, ma è riuscita a imporsi per 3-2 di fronte al proprio pubblico e a conquistare due punti fondamentali per la classifica generale, portandosi a due lunghezze di ritardo dalla capolista Perugia a parità di incontri disputati (in serata i Campioni d’Italia faranno visita a Civitanova).Secondo tie-nel giro di una settimana per i Campioni d’Europa dopo quello vinto contro Perugia, ma i ragazzi di coach Fabio Soli possono recriminare per il punto lasciato per strada. Prova sopra le righe da parte dello schiacciatore Alessandro(27 punti, 3 muri), in doppia cifra anche il bomber Kamil Rychlicki (17), l’altro martello Daniele Lavia (13) e il centrale Florian Bartha (13 punti, 9 muri!).