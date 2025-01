Oasport.it - Volley, Civitanova extralusso in Superlega: Bottolo scatenato, Perugia ko. Trento a -2 dalla vetta

Leggi su Oasport.it

ha firmato il colpaccio e ha sconfittonel big match della diciassettesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. La Lube si è imposta per 3-1 (23-25; 29-27; 25-22; 25-16) di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e ha così inflitto la seconda sconfitta consecutiva alla capolista, che settimana scorsa aveva ceduto al tie-break contro. I Block Devils restano al comando della classifica generale con due punti di vantaggio proprio sui dolomitici, che hanno però giocato una partita in meno. I cucinieri sono invece balzati al terzo posto, scavalcando Piacenza e portandosi a sei lunghezzecon un incontro ancora da recuperare.Gli ospiti hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco nel primo parziale, mentre nel secondo si sono trovati avanti per 19-16, 22-20 e 24-22, ma non hanno sfruttato tre set-point complessivi a così i padroni di casa hanno pareggiato i conti.