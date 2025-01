Ilgiorno.it - Vola alto il cineteatro Rondinella: "Siamo tornati ai livelli pre Covid"

Il rischio di spegnere il proiettore Gianluca Casadei lo aveva visto da vicino. Colpa della pandemia, ma non solo. Nuove abitudini, una distribuzione sempre più votata ai colossi, prime visioni in piattaforma dopo neanche un mese. Eppure il bilancio 2024 parla chiaro: il, storica sala d’essai di viale Matteotti, è uscito dal tunnel. E con 51.229 presenze torna ai numeri pre-. "Ci mancherebbe ancora qualcosa, mamolto soddisfatti – spiega Casadei –. Soprattutto considerando i due mesi e mezzo di chiusura in estate per i lavori di ristrutturazione straordinaria: quel periodo vale circa 4mila ingressi". E anche perché il mercato cinematografico è ancora in leggera contrazione: rispetto al pre-manca all’appello il 30% dei biglietti. "Noi andiamo meglio del dato nazionale equasi totalmente a regime.