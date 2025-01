Liberoquotidiano.it - Visibilia: Gasparri, 'freddezza Fdi su Santanchè? Valutazioni politiche interne le fanno loro'

Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) - "Se c'èdi Fdi sul caso Santanché? Noi difendiamo un principio, che una persona è condannata quando c'è una condanna definitiva. Se lì ci sono altre problematichedi equilibrio, questo non lo sappiamo. Noi diciamo che uno finché non ha una condanna definitiva, fosse ministro o un agricoltore o un astronauta è innocente. Quindi noi affermiamo un principio diritto". Così, il capogruppo dei senatori di Fi Maurizioa Caltagirone (Catania) per ricordare don Sturzo. "Poi lea Fratelli d'Italia, le- dice- Sì, vedo quello che scrivono i giornali, ma insomma, immagino che il garantismo valga per tutti i casi. Poi, se ci sono altrelo diranno. Insomma, avevo visto anch'io questa valutazione".