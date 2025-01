Tg24.sky.it - Violenze Capodanno a Milano, il racconto della 19enne inglese: “Temevo di morire”

Leggi su Tg24.sky.it

"Mi hanno afferrato le braccia e le mani, così non potevo difendermi”. Imogen è una delle vittime delle molestie di massa avvenute in Piazza Duomo ala notte di. La ragazza, studentessa universitariadel nord dell'Inghilterra, ha voluto raccontare tutto quello che ha vissuto quella notte in una lunga intervista al tabloid britannico Daily Mail. Imogen ha deciso di parlare allo scopo di dissipare la disinformazione online e "assicurarmi che la nostra storia venga ascoltata". Il suosarà poi ascoltato di nuovo dalla Procura diche sta indagando sull’accaduto e che ha avanzato una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per raccogliere la testimonianza.