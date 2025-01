Liberoquotidiano.it - Vietato nominare (e ringraziare) Giorgia Meloni: Cecilia Sala e Fabio Fazio, 20 minuti con "record"

Mai dire. Non la cita, non la cita. La giornalista del Foglio e di Chora Media, in prigione (o per meglio dire, in ostaggio) in Iran per 21 giorni, è in studio a Che tempo che fa sul canale Nove per raccontare quei terribili giorni in una cella 3x2 a Teheran. Le pressioni psicologiche, gli interrogatori da incappucciata, l'isolamento, le sottili minacce dei suoi aguzzini. Nessuno parla del governo italiano e del negoziato-lampo per riportarla a casa. Solo in un passaggio la giornalista sottolinea il "capolavoro" diplomatico: "Sono stata fortunatissima a stare lì dentro solo 21 giorni. Il recupero è più rapido rispetto a tante altre persone rimaste lì centinaia di giorni. Sono stata liberata in tempi assolutamente veloci, è stato un lavoro che non si vedeva in tempi così rapidi dagli anni Ottanta".