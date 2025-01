Thesocialpost.it - Veterinario trovato morto in giardino: morsi sul viso e il collo. Cosa è successo

Leggi su Thesocialpost.it

CERRO MAGGIORE (Milano) – La comunità di Cerro Maggiore è sotto shock per la tragica morte di Patrizio Donati, 72 anni, storicodella zona, riprivo di vita neldella sua villetta nella zona industriale verso via Kennedy. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito dai suoi cinque alani, che si trovavano con lui al momento dell’incidente.L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di domenica 19 gennaio, quando la moglie di Donati, rientrando a casa, ha scoperto il corpo del marito con gravi ferite al capo e al. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, le lesioni riportate si sono rivelate fatali. L’uomo è deceduto sul posto.Gli inquirenti hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.