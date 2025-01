Sport.quotidiano.net - Verona-Lazio 0-3: Baroni torna al Bentegodi e trova la prima vittoria del suo 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

19 gennaio– È dolce peril ritorno al, lo è meno per i gialloblù l'incontro con il suo ex tecnico.controvede il successo dei biancocelesti con un netto 0-3, portandosi così a casa i tre punti che la spingono nuovamente al quarto posto. Gigot e Dia aprono le marcature nel primo tempo, poi Zaccagni, con il gol dell'ex, la chiude nella ripresa, festeggiando così lacapitolina nel. Seconda sconfitta consecutiva per gli scaligeri, i quali però perdono a causa del rosso verso fine gara, Duda per il derby salvezza contro il Venezia nella prossima giornata. Primo tempo Poche sorprese rispetto alla vigilia per Zanetti, il quale però recupera Suslov dal problema influenzale e lo schiera alle spalle della coppia Tengstedt e Sarr in attacco.