Venticinque evacuati e due intossicati nell’incendio di appartamento a Empoli

– Attimi di paura per un incendio inin via Brunelleschi a. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti anche con la piattaforma, che hanno fatto ingresso all’interno dell’al terzo piano, invaso dalle fiamme, ed iniziato lo spegnimento dell’incendio e verificato che all’interno non vi fossero persone. Nell’attiguo, gli occupanti, sei persone, si sono rifugiati sul balcone dal quale sono statidai Vigili del fuoco con l’autoscala.Sul posto inviata anche l’autobotte dae un’autoscala dal distaccamento di Fi-Ovest. Nei momenti successivi tutti gli occupanti del condominio sono stati. Dalla sede centrale inviato il carro aria e il funzionario per coordinare il soccorso. I danni provocati dall’incendio hanno fatto crollare una porzione di copertura.