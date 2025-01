Lanazione.it - Vallisneri, Sant’Anna e Londra. Giovanni: 26 anni e la grande sfida dell’intelligenza artificiale

Leggi su Lanazione.it

Non ama definirsi un cervello in fuga. Piuttosto, e con razionalità, una persona che ha seguito il proprio istinto.Cattani ha 26ed è di Lucca. Ha frequentato l’ottimo liceo scientifico “A.” per poi approdare alla scuola superioredi Pisa con studi in economia. Il suo obiettivo, gli studi in economia e finanza. Oggi arricchiti dall’applicazione della tanto dibattuta intelligenza. "Già al secondo anno – raccontaCattani – sono andato a fare un’esperienza a Parigi, proseguendo al terzo anno come studente al ministero dell’economia a Roma; il mio ambito di interesse è sicuramente il mondo dell’economia e della finanza visti dal punto di vista privato". Idee chiare e curiosità, hanno spinto il giovane lucchese a scandagliare uno dei settori più impegnativi e intricati: quello della finanza, appunto.