Valentino Rossi sulla nuova stagione MotoGP | Bagnaia vuole rifarsi Lui e Marquez i piloti da battere

Siamo sempre più vicini al ritorno del Motomondiale. Tra poco più di un mese, infatti, i protagonisti della classe regina saranno impegnati nei test pre-stagionali, con l’esordio vero e proprio che avverrà poi il 2 marzo con il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram. Gli spunti di interesse in questa annata saranno davvero innumerevoli. Dal campione del mondo in carica Jorge Martin che lascia la Ducati e si accasa in Aprilia, passando per Enea Bastianini che va in KTM, senza dimenticare anche Marco Bezzecchi che, a sua volta, si trasferisce da Borgo Panigale a Noale.Tutto, però, passerà in secondo piano rispetto ad una cosa: la clamorosa accoppiata composta da Francesco “Pecco”e Marcnel team Ducati Factory. Un binomio che potrebbe letteralmente dominare la scena, dato che metterà fianco a fianco dueche, insieme, vantano ben otto titoli iridati nella seconda classe regina.