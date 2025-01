Sport.quotidiano.net - Una Reggio troppo ‘scarica’ si arrende a Trieste: finisce 81-96

Emilia, 18 gennaio 2025 – Una bruttissima Unahotels, di sicuro la peggiore di stagione tra le mura amiche, sia unapiù volitiva, intensa e precisa al tiro. E pur, ed è alla fine dei conti quello che più conta, perde anche la differenza canestri nello scontro diretto. Fatto che, nella volata playoff potrebbe avere importanza capitale. Stasera tutto ha detto contro i biancorossi. A partire da loro stessi: era palese che qualcosa, in termini di fatica, si poteva accusare dopo la vittoria infrasettimanale in Bcl, ma Winston e compagni sono scesi in campo poco solidi a livello di concentrazione, e l’orrendo inizio ha poi pesato, come una spada di damocle, per l’intero corso del match. A ciò si è aggiunta anche un pizzico di sfortuna su alcuni possessi nei qualiavrebbe avuto la possibilità di riavvicinarsi, ma non può valere come attenuante.