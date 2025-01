Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Viola Aggredita!

Unal: i Cantieri in crisi economica. Spavento per Viola! Damiano sulle tracce degli aggressori!Unal: Viola vittima di una rapina! Rossella in preda a forti malesseri! Ferri e Marina, guai in vista! Renato e il nuovo piano per sabotare la relazione tra Niko e Valeria!Eccoci ad un nuovo appuntamento con leUnal, pronto a catalizzare la nostra attenzione sulle puntate in onda su Rai Tre a Gennaio 2025! Gli spoiler pervenuteci riportano vicende tutte da seguire per il loro carico emotivo! Scopriamo che Viola verrà misteriosamente rapinata ed, portando Damiano a compiere delle attente indagini! Dopo l’accaduto, Rosa raggiungerà una nuova consapevolezza con Pino, mentre aleggerà il dubbio di una vendetta da parte degli uomini di Angelo Torrente! Spostandoci in casa Poggi, vedremo che Renato, dopo l’ennesima mossa di Valeria, passerà all’azione con un nuovo piano volto a far riavvicinare definitivamente Niko a Manuela.