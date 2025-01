Secoloditalia.it - Trump riapre TikTok negli Usa con una richiesta sovranista: “Deve essere per metà americano”

“Chiedo alle aziende di non lasciare chesia oscurato”. Esordisce così in un post su Truth il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, che “lunedì” procederà con “un ordine esecutivo per prorogare il periodo di tempo prima che i divieti entrino in vigore, in modo da poter raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale”. E aggiunge: “Vorrei che gli Usa avessero una quota del 50% in una joint venture. In questo modo, salviamo”. “Il mio pensiero iniziale è una joint venture tra l’attuale proprietà e/o nuovi proprietari – si legge ancora nel post – per mezzo di cui gli Usa ottengono una proprietà del 50%”. Un’assicurazione che ha consentito adi “riavviare” i propri servizi poco dopo averli chiusi.UsaLa legge votata in modo ampiamente bipartisan dal congresso e firmata da Joe Biden lo scorso aprile concedeva 270 giorni per trovare una proprietà o una soluzione societaria diversa da Bytedance, il colosso cinese a cui fa capo l’app globale, in nome della sicurezza nazionale, nel timore che il governo cinese raccogliesse i dati di centinaia di milioni di utenti americani.