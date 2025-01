Noinotizie.it - Trani: recitazione cinematografica come terapia Progetto "Rinascita"

Di seguito il comunicato:In un angolo di Puglia, dove storia e arte si fondono, si è consumato un miracolo silenzioso. Il Palazzo delle Arti “Bel” aè stato il palcoscenico di un’esperienza che sa di futuro: il”, un viaggio emozionante alla scoperta di sé stesse per donne oncologiche, con vissuti complicati e per tutte coloro che hanno deciso di ricominciare a vivere.Guidate dalla talentuosa regista e psicologa Giusy Marrone, le partecipanti al laboratorio dia cura dell’Associazione Delle Arti Odv Ets, in collaborazione con l’Associazione I Colori dell’Anima di, realizzato con il contributo della Città di, hanno intrapreso un percorso catartico, liberando le proprie emozioni e trasformando le proprie fragilità in forza.