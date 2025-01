Juventusnews24.com - Tomori Juventus, Di Marzio svela: «I bianconeri formalizzeranno un’offerta al Milan!». Sensazioni positive dopo queste parole

di RedazioneNews24, Diil futuro del difensore del: tutte le dichiarazioni sulle mosse deiGianluca Diha parlato a Sky Sport per analizzare le possibili mosse in entrata del calciomercato Juve, soffermandosi in particolare sulla questione legata al difensore del. Nella giornata di domani, domenica 19 gennaio, ci potrebbero essere importanti novità.– «Domani la Juve formalizzerà l’offerta per, penso che si possa concretizzare quest’affare anche perché ilha bloccato Walker che i rossoneri potrebbero anche usare come difensore centrale».Leggi sunews24.com