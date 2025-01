Laprimapagina.it - TikTok riapre negli Stati Uniti dopo intervento di Trump: nessuna sanzione per le aziende

, l’app di video sharing di proprietà cinese, ha ripreso a funzionaregrazie ad un ordine esecutivo del presidente eletto Donald, che ha esteso il periodo di tempo prima che i divieti imposti per motivi di sicurezza nazionale entrino in vigore. In un annuncio rilasciato su X (ex Twitter), la piattaforma ha confermato il ripristino del servizio, esprimendo gratitudine per la chiarezza offerta da, che ha rassicurato i fornitori di servizi sulla non imposizione di sanzioni.“Grazie al presidenteper aver garantito chepossa continuare a servire oltre 170 milioni di americani e supportare oltre 7 milioni di piccole imprese”, ha dichiarato l’azienda., nel frattempo, ha sollecitato lea non permettere chevenga oscurato e ha ribadito: “Gli americani meritano di vedere la nostra inaugurazione”.