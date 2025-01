Liberoquotidiano.it - TikTok oscurato negli Usa, messaggio agli utenti: "Trump al lavoro per soluzione"

Washington, 19 gen. (Adnkronos) - L'app dicome previsto ha smesso di funzionareUsa. "Scusate,non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigoreStati Uniti. Malauguratamente questo significa che per il momento non potete usare. Per fortuna il presidenteha detto che lavorerà con noi a unaappena sarà insediato. Continuate a seguirci", è ilche da alcune ore compare sullo schermo degli user americani. La app sembra anche essere stata rimossa dApple e Google storeUsa. TilTok haUsa 170 milioni diha anticipato la sua intenzione di estendere di 90 giorni la scadenza, prima che la legge firmata da Joe Biden lo scorso aprile, la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, entri in vigore.