TikTok oscurata negli Stati Uniti | il social si autosospende in attesa di Trump

Washington –è ufficialmentee non è più scaricabile dagli store online di Apple e Google. La decisione segue la minaccia di autosospensione da parte del, di proprietà della cinese ByteDance, che aveva richiesto garanzie alla Casa Bianca sulla legge che impone la cessione delle attività americane della società entro il 19 gennaio, pena il bando definitivo.Un messaggio di sospensione per gli utenti americaniProvando ad accedere a, gli utenti americani si imbattono in un messaggio inequivocabile: “Spiacenti,non è disponibile in questo momento. Una legge che prevede il bando diè entrata in vigore. Questo significa che non potete usareper ora”.Fino a sabato sera (domenica notte in Italia), era ancora possibile chiudere il messaggio e utilizzare l’app cliccando sul pulsante “Annulla”.