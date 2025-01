Notizie.com - TikTok, l’addio agli Usa è un arrivederci: app già riavviata. Lo zampino di Elon Musk: “X non è autorizzato in Cina”

Leggi su Notizie.com

ad operare in America, ma X non èad operare in. La situazione è squilibrata. Qualcosa deve cambiare”.Usa è un: app già. Lodi: “X non èin” (ANSA FOTO) – Notizie.comCosì su X, il social media di cui è proprietario, l’imprenditore australiano. Il post è stato pubblicato nelle ore in cui, per l’applicazione di una legge federale,è risultato inaccessibile negli Usa. Poco dopo, tutto è stato ripristinato.diUsa si è così trasformato in una semplice sospensione del servizio di poche ore. Il caso ha tenuto banco per giorni. Donald Trump, il cui insediamento alla Casa Bianca è previsto per domani 20 gennaio, sarebbe intervenuto direttamente a risolvere la situazione.