Bergamonews.it - TikTok bannato negli Usa. Potrebbe accadere anche in Italia?

Leggi su Bergamonews.it

Da domenica 19 gennaionon è più utilizzabileStati Uniti. Con l’entrata in vigore della legge approvata dal Congresso statunitense il 24 aprile 2024 che imponeva la vendita delle attività diUS ad un’azienda americana – pena il ban dell’applicazione dal paese – gli utentiUsa non possono più utilizzare o scaricare l’app.Il Congresso ha accusato Bytedance di raccogliere dati sensibili dei cittadini americani, di diffondere fake news e di avere uno stretto rapporto con il governo cinese. Sulla base di queste posizioni la legge era stata approvata da una maggioranza trasversale di democratici e repubblicani.Il presidente eletto Donald Trump – che entrerà in carica lunedì 20 gennaio – prima del suo insediamento aveva detto che avrebbe cercato di far slittare di 90 giorni l’entrata in vigore della legge.