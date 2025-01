TikTok a utenti Usa | Fortunac' è Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.05ha interrotto l'accesso ai suoinegli Stati Uniti poco prima che entrasse in vigore un divieto nazionale sull'app,con il presidente elettoche ha promesso una proroga di 90 giorni, impossibilitato a intervenire fino al suo insediamento in programma domani In un messaggio che appare agli, si legge: "Purtroppo per ora non puoi utilizzare l'app.Siamo fortunati che il presidenteabbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinareuna volta entrato in carica.Restate sintonizzati"