Liberoquotidiano.it - The Apprentice - Alle origini di Trump, viaggio nella vita del tycoon

THELEDISky Cinema Uno ore 21.15 Con Sebastian Stan, Jeremy Strong e Martin Donovan. Regia di Ali Abbasi. Produzione USA 2024. Durata: 2 ore LA TRAMA La giovinezza di Donald. Promettente erede di una ricca famiglia di New York, divorato dall'ambizione e anche da un rancore edipico verso la figura paterna, fa l'incontro della suaquando conosce l'avvocato Jeremy Cobb che gli insegna a non arretrare davanti a nulla. Cobb finirà radiato dall'albo, ma intanto il giovane allievo è diventato l'uomo più potente del mondo. PERCHE' VEDERLO perchè è un biopic molto meglio ricostruito del solito, crea tensionesua scalata passo per passo verso la vetta ed è più che convincentesua ambientazione di New York terra di belve negli anni 80.