Digital-news.it - The Apprentice – Alle Origini di Trump: Prima TV su Sky Cinema Uno e NOW - On Demand 4K

Arriva inTV su Sky THEDIil film, presentato in anteal Festival di Cannes 2024, che racconta l’ascesa di Donald, in onda domenica 19 gennaio21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on. Su Sky il film sarà disponibile onanche in 4K.Il percorso di un uomo convinto che avrebbe portato alla rinascita la Grande Mela. Da aspirante imprenditore a Presidente degli Stati Uniti, Donald(intrepretato da Sebastian Stan) è un’icona controversa che ha saputo affidarsi alla persona giusta: Roy Cohn (Jeremy Strong) avvocato e faccendiere newyorkese che riconobbe nella determinazione diun’arma vincente. Cohn gli insegnò a piegare un sistema corrotto a proprio vantaggio, plasmando il futuro leader. THEDIesplora il legame profondo e ambivalente tra queste due figure, rivelando come gli insegnamenti di Roy abbiano forgiato l’uomo e siano stati fondamentali per la sua ascesa al potere.