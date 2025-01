Ilrestodelcarlino.it - Sul ghiaccio senza ramponi, soccorsi sul Cimoncino

Modena, 19 gennaio 2025 – Erano stati al Sigep di Rimini e mentre tornavano in Lombardia dopo la visita della fiera del gelato hanno pensato di fare una passeggiata in montagna. Così due ragazzi, un 30enne di Milano e un 29enne di Cinisello Balsamo, sono stati salvati dal Soccorso Alpino e Speleologico perché si erano inerpicati suldel, sull’Appennino modenese,la necessaria attrezzatura. Hanno imboccato il sentiero CAI 439/A, ma a causa deluno di loro è scivolato per alcuni metri. Nella caduta, ha perso anche il telefono cellulare. Fortunatamente, poco distante stava transitando un altro gruppo di escursionisti attrezzati cone piccozza che hanno raggiunto l'escursionista milanese riportandolo in una zona più sicura, inoltre gli hanno anche recuperato il telefonino.