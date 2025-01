Stop al velo nei luoghi pubblici e nuovo reato per chi obbliga le donne a indossarlo | la proposta di legge della Lega che fa discutere

Leggi su Open.online

alla possibilità di indossare ilnei. È quanto chiede lain unadia prima firma del deputato Igor Iezzi, già depositata alla Camera, che prevede anche l’introduzione di un, quello di «Costrizione all’occultamento del volto». La pena prevista arriverebbe fino a due anni di carcere e una multa da 10mila a 30mila euro, oltre che la preclusione dalla richiesta di cittadinanza, in caso ilsia commesso dai cittadini stranieri. Ladiavanzata dal partito di Matteo Salvini prevede, più nel dettaglio, il divieto di indossare qualsiasi indumento atto «a celare il volto, come nel caso del burqa o del niqab», ossia ilche copre anche il viso. E questo, si precisa nelladi, «non soltanto per motivi di ordine pubblico», ma anche per un principio di «rispettodignitàdonna».