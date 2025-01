Romadailynews.it - Sport: stella della pallavolo cinese Zhu guida Conegliano alla vittoria contro l’ex club Scandicci

LaZhu Ting ha offerto una prestazionere ieri, segnando un massimo di partita di 17 punti per aiutare il Prosecco Doc Imocoa conquistare unaper 3-0il suo exSavino Del Benenella 19esima giornataSerie A1 femminile italiana diha messo in mostra la sua superiorita’la seconda classificata. In un primo set molto combattuto, Zhu ha contribuitodel suo team per 25-21.ha poi dominato i successivi due set con i punteggi di 25-14 e 25-13, ottenendo cosi’ la 18esimaconsecutiva in campionato in questa stagione. Dopo la partita, Zhu ha interagito calorosamente con le sue ex compagne di squadra e lo staff, ricevendo un’accoglienza calorosa dai tifosi di