Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari gare domenica 19 gennaio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

19ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG femminile a Cortina d’Ampezzo e lo slalom maschile a Wengen, mentre la Coppa del Mondo di biathlon offrirà le due mass start a Ruhpolding. Ampio spazio agli Europei di short track e alle 20 km di sci di fondo a Les Roussed.La Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con il PGS di Bansko, ma non andranno dimenticati il bob (a Igls) e lo slittino (a Winterberg, prova valida anche per gli Europei). Dopo la pausa torneranno in scena anche il salto con gli sci (donne a Sapporo, uomini a Zakopane) e la combinata nordica (a Schonach).Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo degli19), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e