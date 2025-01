Sono morti sul colpo Inferno di lamiere le vittime sono due 2 ventenni | l’incidente è stato devastante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Terribile incidente stradale poco dopo la mezzanotte di domenica 19 gennaio. Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo due ragazzi si è scontrata con un camion che trasportava derrata alimentare. L’impatto è, l’automobile si è letteralmente disintegrata, per i due ragazzi a bordo non c’ènulla da fare. Ledello spaventoso incidente a Canosa di Pugliaun 25 ed un 23 enne.>>“Ora state esagerando”. La richiesta choc sul Grande Fratello: non è mai successo primaPer loro inutili i successivi soccorsi da parte dei pompieri e del personale del 118 accorsi sul posto. Per estrarli dallecontorte dell’auto, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo ma quandostati affidati ai sanitari, per loro era ormai troppo tardi. Èpossibile solo accertarne il decesso.