Oasport.it - Slittino, podio che vale doppio per l’Italia nel team relay di Winterberg!

L’Austria si è aggiudicata la gara didi(Germania)vole per la Coppa del Mondo di sci alpino e, per l’occasione, anche come Campionato Europeo. Sul budello tedesco abbiamo assistito ad una sfida ad altissimo livello tra Austria, Germania e Italia, con gli azzurri che hanno centrato un pesantissimo.La vittoria, come detto, è andata all’Austria (Madeleine Egle, Gatt/Schoepf, Jonas Mueller e Egle/Kipp) con il tempo complessivo di 3:11.428 che precede per soli 91 millesimi la Germania (Julia Taubitz, Wendl/Arlt, Max Langenhan, Degenhardt/Rosenthal) mentre completa il(Verena Hofer, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer) a 580 millesimi. Prova davvero solida per gli azzurri, impeccabili in pista e precisi nei cambi.Quarta posizione per gli Stati Uniti (Emily Sweeney, Mueller/Haugsjaa, Jonathan Eric Gustafson e Forgan/Kirkby) a 1.