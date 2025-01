Ilrestodelcarlino.it - Si spezza il silenzio attorno alla Fornace Volponi. Ruspe al lavoro per ripulirla da rovi e cespugli

Dopo cinquant’anni dallo spegnimento dell’ultimo macchinario, dei nuovi rumori hannoto ilin cui era avvolta la. Si tratta dei motori delleche da qualche giorno hanno iniziato a ripulire l’area da una vera e propria foresta die alberi spontanei che sono nati nel corso di cinque decenni; un lasso di tempo che pare una vita, e pareva destinato a non finire mai. E invece circa un anno fa il Comune di Urbino ha acquistato terreno e ruderi per la cifra di duecentomila euro (contro i 2 milioni e 400mila che chiedeva l’istituto di credito in un annuncio online), impegnandosi quanto menomessa in sicurezza dell’area. Ora, finalmente, i lavori sono iniziati, con un po’ di ritardo rispetto a quanto previsto. "Sarebbero dovuti iniziare a dicembre – ci spiega il sindaco e assessore ai lavori pubblici Maurizio Gambini – in quanto la ditta vincitrice dell’appalto aveva preso in consegna il cantiere in quel mese.